LUCÉLIA: Saúde realiza ações da campanha Setembro Amarelo

No mês de setembro é realizada pela Secretaria de Saúde a campanha de ‘Prevenção ao Suicídio’, conhecida como Setembro Amarelo.

O tema é de extrema importância a ser abordado, principalmente para o público jovem, onde as estatísticas revelam que representam o maior número de suicídio.

Em Lucélia, o Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS), juntamente com as ESFs Dr. Domingos Ribeiro do Santos Neto (Parque das Palmeiras) e João Garcia Maldonado (Vila Rennó) desenvolveram ações voltadas ao tema.

Já no dia 16, na EE Carlos Umberto Carrara, promoveram palestras, dinâmicas e mensagens ministradas pelas enfermeiras Cátia Maion, Carmem Sanches e Marcela Jordani e pelos psicólogos Ana Carla Moura e Lucas Silva, com a participação das agentes de Saúde da microárea que abrange a região da escola.

Além destas ações realizadas, outras serão viabilizadas ao longo do mês de setembro em Lucélia.