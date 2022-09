Secretário da SAP participará de inaugurações nas penitenciárias da região

O Secretário da Administração Penitenciária (SAP), Coronel Nivaldo Restivo, estará na próxima quarta-feira (28), às 11h, na Penitenciária “Vanderlei Tartari Monteiro” de Tupi Paulista, na inauguração do pátio destinado ao banho de sol em Pavilhão Disciplinar, ou seja, para sentenciados que estão respondendo a sanção disciplinar dentro do presídio.

Logo após, às 14h30, o secretário estará presente na Penitenciária “Nestor Canoa” de Mirandópolis I, onde assistirá ao treinamento do Grupo de Intervenção Rápida – GIR 10 no estande de tiro da unidade prisional. Conhecido como tropa de elite do sistema penitenciário paulista, o GIR/CIR é responsável pela atuação em situações de risco no ambiente carcerário, como motins, remoções internas de presos, tentativas de fuga e em ações preventivas relacionadas à área de segurança.

Em seguida, às 17h, Restivo participará da cerimônia de inauguração do canil da Penitenciária “AEVP. Cristiano de Oliveira” de Flórida Paulista. Na unidade, há espaço para abrigar seis cães, uma vez que o local é formado por seis baias, divididas em duas áreas cada: uma para abrigo coberto e outra para solário, a fim de que os animais tenham acesso ao sol diariamente. Além disso, o canil também possui enfermaria para cães, depósito de rações e equipamentos, além de um escritório com banheiro e outra área aberta para treinamento dos animais.

Na quinta-feira (29/09), às 10h, o secretário da SAP encerra a viagem participando da inauguração de reforma do setor de enfermaria da Penitenciária de Osvaldo Cruz. O local passou por modificações, desde troca de pisos e azulejos, pintura, impermeabilização de laje, reforma de portas, adequações a normas de saúde, troca de equipamentos até a construção de um pátio para banho de sol aos atendidos no setor de saúde.