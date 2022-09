Acidente deixa uma pessoa ferida na SP-294 em Flórida Paulista

Um acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira (28), próximo ao trevo de Flórida Paulista, deixou uma pessoa ferida.

As primeiras informações são de que por motivos ainda desconhecidos, um veículo Fiat UP capotou e a pessoa que o conduzia (homem morador de Dracena), sofreu ferimentos sendo necessário o encaminhamento para a Santa Casa de Flórida Paulista pelas equipes de resgate.

O policiamento esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente vão ser apuradas.