Caminhoneiro e patrão são presos em flagrante por forjar assalto de carga de fertilizantes avaliada em R$ 170 mil

Dois homens, de 50 e 54 anos, foram presos em flagrante, em Tupi Paulista (SP), suspeitos de envolvimento no desvio de uma carga de 37 toneladas de fertilizantes agrícolas avaliada em R$ 170 mil.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, o primeiro a ser preso, na segunda-feira (26), foi o homem de 50 anos, que era o motorista do caminhão que transportava os insumos. Ele confessou, ainda segundo a polícia, ter forjado o roubo da carga.

O homem disse que seu patrão, dono do caminhão, também estava envolvido no esquema, que tinha o objetivo de se apropriar da mercadoria para ficar com o lucro da venda da carga. Segundo as informações da Polícia Civil, ao tomar conhecimento do registro do suposto crime de roubo da mercadoria, os agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) iniciaram os trabalhos investigativos e notaram divergências na história narrada pela, até então, vítima.



O caminhoneiro havia contado para a polícia que ele transportava uma carga de fertilizantes, com peso de 37 mil quilos, avaliada em R$ 170 mil. Ele levaria os insumos de Guarapuava (PR) ao destino de Jussara (GO).

Ao parar para pernoitar em um posto de combustíveis, localizado na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), próximo à Penitenciária de Dracena (SP), ele teria sido vítima de assalto por homens armados, que estavam em um veículo.

Ainda de acordo com o motorista, os supostos assaltantes teriam colocado um capuz em sua cabeça e o obrigado a entrar no banco do automóvel. Passado um determinado momento, ele havia sido deixado na rotatória do trevo de Tupi Paulista, onde o caminhão roubado havia sido deixado já sem carga.