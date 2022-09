FLORA RICA: Curso de operação e manutenção de retroescavadeira forma sua primeira turma

Através da parceria entre a Prefeitura Municipal, o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Junqueirópolis, foi realizado mais um curso de qualificação profissional em Flora Rica.

Desta vez o curso de operação e manutenção de retroescavadeira forma sua primeira turma em Flora Rica.

O curso de operação e manutenção de retroescavadeira trouxe novos conhecimentos para os participantes de como realizar corretamente a condução da retroescavadeira, seguindo as recomendações técnicas. O curso teve aulas teóricas e práticas, sendo que todos os participantes puderam ter contato direto com o equipamento.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Flora Rica, outros cursos de qualificação serão realizados até o final do ano através da parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato Rural de Junqueirópolis. Além de o curso ser inteiramente gratuito, todos os participantes receberão certificado de conclusão.