FLÓRIDA: Prefeitura tem nova secretária de assuntos jurídicos

A Prefeitura de Flórida Paulista tem uma nova secretaria de assuntos jurídicos, a floridense Beatriz Dantas da Silva.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Beatriz Dantas destacou sua satisfação em poder servir à administração municipal e também a população floridense dentro da sua área de atuação profissional.

Beatriz também aproveitou a oportunidade para deixar aberta as portas de sua secretaria visando atender todos aqueles que dela possam necessitar.

AS ATRIBUÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA

Entre as atribuições do cargo de assessoria jurídica, estão a representação do município em qualquer instância judicial e extrajudicial; assessoramento do prefeito e aos órgãos da administração; desapropriações; elaboração e acompanhamento de minutas de contratos, convênios e escrituras da municipalidade; assistir aos processos licitatórios; dirigir processos administrativos disciplinares; promover a cobrança judicial de débitos da dívida ativa, entre outras funções.