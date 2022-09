IRAPURU: Posto do Sebrae Aqui é inaugurado

A Prefeitura de Irapuru, em parceria com o Sebrae-SP, inaugurou no dia 20, o posto local do “Sebrae Aqui”.

O novo posto de atendimento funcionará no prédio da Biblioteca Municipal, com o objetivo de oferecer suporte, orientação e atendimento individual aos micro e pequenos empreendedores de Irapuru, desempenhando ações de um polo de empreendedorismo.

De acordo com a Prefeitura de Irapuru, o Sebrae Aqui funcionará de segunda a sexta-feira das 8h e às 17h.

A conquista é fruto de convênio assinado no início deste ano entre a Prefeitura de Irapuru e o Sebrae.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Mazinho e vice-prefeito Luiz, Rose Iwashita agente de crédito do Banco do Povo e agente de desenvolvimento do Sebrae no município, servidores da Prefeitura Municipal, representantes da Associação Comercial, vereadores e representantes do Sebrae SP.

Desta forma, todos os empreendedores e interessados em abrir a própria empresa em Irapuru, que precisarem de orientações terão a possibilidade do pronto atendimento.