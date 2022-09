Osvaldo Cruz F.C. Sub-15 é goleado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista

A equipe do Sub 15 do Osvaldo Cruz F.C. encerrou sua participação no Campeonato Paulista de Futebol – Categoria de Base, competição organizada pela Federação Paulista de Futebol.

No sábado (24) pela última rodada do returno da terceira fase do Grupo 22, a equipe do Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C., no campo 2 da Academia em Guarulhos, enfrentou o líder e já classificado, o time da S.E. Palmeiras e acabou perdendo por 6 a 1.

Ainda no mesmo grupo o São Bento enfrentou o Desportivo Brasil em Sorocaba e empataram em 1 a 1.

As equipes do Palmeiras e Desportivo Brasil se classificaram para próxima fase.

Mesmo não garantindo a tão sonhada classificação os meninos osvaldocruzense comandado pelo técnico Samuel Japonês e auxiliar Juninho Pracinha, foram todos heróis, mostraram muita raça e fizeram um bom desempenho em campo na difícil competição, sendo guerreiros até o fim, mesmo sabendo das dificuldades que iriam enfrentar com as longas viagens, além de não conseguir jogar seu campo no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val em Osvaldo Cruz, devido a interdição e atuar longe de sua torcida na cidade de Tupã.

CAMPANHA

-Osvaldo Cruz 0 X 1 Palmeiras

-São Bento 1 X 0 Osvaldo Cruz

-Osvaldo Cruz 1 X 0 Desportivo Brasil

RETURNO

-Desportivo Brasil 5 X 0 Osvaldo Cruz

-Osvaldo Cruz 0 X 0 São Bento

-Palmeiras 6 X 1 Osvaldo Cruz

A equipe de Osvaldo Cruz F.C. contou em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia, Pracinha e Indaiá do Aguapeí, além de jogadores de outros estados.

Parabéns ao presidente Rubens Romani Júnior e toda diretoria que não mediram esforços, dando todo respaldo para os jogadores e comissão técnica.