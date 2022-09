Coca-Cola abre processo seletivo para mais de 120 vagas em Bauru e Marília; saiba como participar

As oportunidades fazem parte do Plano Verão, que visa à contratação de colaboradores sazonais para reforçar a operação nas áreas de produção, distribuição e venda de produtos. Os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis ao mercado.

Para participar é preciso ter ensino fundamental ou médio completo, a depender do tipo de vaga, e disponibilidade para trabalhar aos fins de semana. É desejável experiência prévia em logística e áreas relacionadas. Segundo a Coca Cola, o processo conta com avaliação do currículo, testes e entrevistas com gestores da empresa.