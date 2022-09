FLÓRIDA: Homem é preso acusado de invadir, danificar residência e agredir mulher

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Flórida Paulista acusado de invasão de domicílio, dano e violência doméstica.



Segundo a PM, o fato ocorreu no bairro “Popular Nova”, onde a mulher alegou ter sido vítima do ex-companheiro. Ela tinha uma medida protetiva contra o homem.



Consta no boletim de ocorrência que o acusado alegou que estava no local apenas para conversar com a mulher.



Ambos foram levados para o Plantão Policial de Adamantina onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.