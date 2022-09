FLORIDA: Penitenciária inaugura canil com a presença de secretário estadual

O Secretário da Administração Penitenciária (SAP), coronel Nivaldo Restivo, cumpriu agenda na região da Nova Alta Paulista e entre as cidades esteve em Flórida Paulista na tarde de quarta-feira.

Em Flórida Paulista, o secretário coronel Nivaldo Restivo, participou da cerimônia de inauguração do canil da Penitenciária “AEVP Cristiano de Oliveira”.



No canil inaugurado na unidade, há espaço para abrigar seis cães, uma vez que o local é formado por seis baias, dividido em duas áreas cada: uma para abrigo coberto e outra para solário, a fim de que os animais tenham acesso ao sol diariamente.



O canil também possui enfermaria para cães, depósito de rações e equipamentos, além de um escritório com banheiro e outra área aberta para treinamento dos animais, para atuação em casos de distúrbios ou retomada da ordem da unidade prisional. Na solenidade houve uma demonstração aos presentes, como ocorre a atuação dos cães em caso de necessidade.



A solenidade de inauguração na penitenciária de Flórida Paulista contou com a presença de diretores da unidade prisional local e regional, membros da Croeste, do poder judiciário e do ministério público, entre outros.



CONFIRA A GALERIA DE IMAGENS ABAIXO

FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional FOTO – Diego Fernandes / Folha Regional