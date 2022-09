FLÓRIDA: Educação abre matrículas para creches municipais

A Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista abre a partir do dia 3 de outubro, as inscrições para as creches municipais para o ano letivo de 2023. O prazo segue até o dia 31 de outubro.

As inscrições podem ser feitas para bebês a partir de seis meses até três anos de idade. Os atendimentos serão feitos na sede da Secretaria de Educação.

Pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: cópia de certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência e declaração de vacinação emitida pelo Posto de Saúde.

A Secretaria Municipal de Educação funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.