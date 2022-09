Homem atira em policiais, é baleado e acaba preso por tráfico e tentativa de homicídio

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Panorama por tráfico de entorpecentes na noite desta quinta-feira (30).

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, durante operação na vicinal que liga Panorama à Presidente Epitácio (passando pelo Campinal), houve a abordagem de um veículo Corsa em que estavam uma mulher como condutora, um homem no banco do passageiro e uma criança no banco de trás.

Por tratar-se de um indivíduo conhecido nos meios policiais por tráfico de entorpecentes e outros crimes, o mesmo ao perceber que poderia ser preso, tentou fugir embrenhando-se em uma área de vegetação, mas foi seguido pelos policiais militares.

Ainda consta no boletim de ocorrência, que ele teria sacado uma arma de fogo, calibre 38 e iniciado disparos contra a equipe policial que revidou a agressão, baleando o mesmo na coxa direita.



Ele foi contido e no revólver que portava, haviam cinco munições, sendo quatro delas deflagradas e uma picotada. No carro, foram localizadas porções de cocaína e haxixe, acontecendo também, segundo a Polícia, a confissão de que ele teria ido buscar as drogas em Epitácio.

O homem foi socorrido e levado para o Pronto Socorro sendo posteriormente transferido para Dracena onde passou por cirurgia.

Ele permaneceu preso pelos crimes de tráfico de entorpecentes e tentativa de homicídio.

A mulher também foi levada para o Plantão Policial onde deu sua versão e foi liberada em seguida.