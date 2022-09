JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura intensifica o projeto de revitalização do Bosque Municipal

A diretoria de Obras segue cumprindo o projeto estabelecido pelo PDM (Plano de Desenvolvimento Municipal), intensificando as obras de revitalização do Bosque Municipal de Junqueirópolis.

O diretor administrativo Rinaldo Picinini, esteve no bosque para acompanhar a evolução dos serviços que já conta com abertura das trilhas para caminhadas e segue recebendo as melhorias com a fase de acabamento da construção de banheiros, revitalização do lago e reforma do salão de eventos para ser usado como “Centro de Estudo Educacional Ecológico da Fauna e Flora Brasileira”.

As obras têm parcerias celebradas com a Usina Viterra Bioenergia (Unidade Usina Rio Vermelho), Polícia Ambiental e dos setores Educacional e Meio Ambiente do município.