Goleiro luceliense conquista seu terceiro acesso na sua carreira profissional

O bom goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, que atua no Mirassol E.C., conquistou seu terceiro acesso em sua carreira futebolística.

Gasparotto conquistou o primeiro acesso em 2021, subindo com São Bernardo F.C. da Série A-2 Série – 1 (Paulistão). Já o segundo acesso foi no mesmo ano com o Novorizontino, subindo do Brasileiro da Série- C para Série- B.

O goleiro luceliense repetiu o feito este ano no Mirassol F.C., conquistando novamente o acesso do Brasileiro da Série- C para Série B.