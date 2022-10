Homem é condenado a 136 anos de prisão por estuprar quatro parentes da esposa em Lucélia

Um homem foi condenado a 136 anos de prisão por estupro de vulnerável contra quatro vítimas menores de idade, que seriam suas parentes, em Lucélia.

Segundo informações do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), o homem foi denunciado pela Promotoria de Justiça de Lucélia. No total, foram quatro vítimas, sendo dois meninos e duas meninas, todos menores de 14 anos.

O MPE-SP ainda informou que duas das vítimas eram enteadas do réu e as outras duas são sobrinhas de sua então companheira.





A prisão do acusado foi decretada também a pedido do Ministério Público. Ele foi condenado a 136 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável.

De acordo com o promotor de Justiça Pedro Vinicius Meneguetti, o homem, em diversas ocasiões a partir de 2012, se aproveitou dos momentos em que ficava sozinho com as vítimas para cometer os abusos.

A pena imposta ao réu foi aumentada devido a ligação de parentesco entre o homem e os menores.