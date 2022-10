Candidatos a deputados de Adamantina e Dracena não conseguem votação para se eleger

A Justiça Eleitoral divulgou o resultado final da apuração para deputados estaduais e federais, com os nomes dos novos parlamentares eleitos que irão representar os paulistas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na Câmara dos Deputados, em Brasília (veja lista completa abaixo).

Nomes de candidatos com domicílio eleitoral em Adamantina e Dracena, e outros campeões de voto em Adamantina, não conseguiram se eleger. Com esse quadro, região fica sem representantes moradores dessas localidades na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Da região de Presidente Prudente, apenas Mauro Bragato (PSDB) conseguiu garantir espaço entre os candidatos regionais, sendo reeleito para um novo mandato como deputado estadual, entre os 94 parlamentares da Assembleia Legislativa. Nenhum candidato da região conseguiu uma vaga para a Câmara dos Deputados, em Brasília, cuja bancada paulista é formada por 70 deputados.

Votação dos quatro candidatos a deputados por Adamantina

Adamantina teve quatro candidatos moradores da cidade, a deputados estaduais. Hélio Malheiros (UNIÃO BRASIL) foi o mais votado entre os candidatos à Assembleia Legislativa, em Adamantina, com 2.073 votos (11,46%) na cidade. Na apuração final, obteve 3.722 em todo o Estado de São Paulo.

Em segundo, entre os candidatos a deputado estadual moradores na cidade, o professor Hélio Santos (PP) teve 1.705 votos (9,43%). No Estado de São Paulo, a apuração final contabiliza 4.525 votos ao candidato adamantinense. Entre os quadro candidatos locais, foi o mais votado, no resultado final da apuração estadual.

Em terceiro, entre os candidatos moradores na cidade, à Assembleia Legislativa, Marcos Lama (MDB) obteve 549 votos em Adamantina (3,04%). No Estado de São Paulo ele obteve 747 votos.

Márcio Barreto (PDT), também morador em Adamantina e candidato a deputado estadual, obteve 352 votos na cidade (1,95%). No Estado de São Paulo o candidato obteve 735 votos.





Dois nomes com forte campanha em Adamantina

Outros dois nomes, com forte mobilização de campanha na cidade de Adamantina, também não conseguiram se eleger. Guilherme Piai, de Presidente Prudente (Republicanos), teve 2.477 votos (13,63%) em Adamantina. No Estado de São Paulo fez 63.190 votos.

Vinicius Marchese (PSD), presidente licenciado do Crea/SP, foi o segundo mais votado em Adamantina, entre os candidatos a deputado federal, com 1.247 votos (6,86%). No Estado de São Paulo ele obteve 45.933 votos.

Reinaldo Alguz e apadrinhados

Já Reinaldo Alguz (UNIÃO BRASIL), com domicílio eleitoral em Dracena, é deputado estadual e pleiteava uma cadeira para deputado federal, não conseguindo consolidar seu projeto. Em Adamantina ele obteve 970 votos (5,34%). Em nível estadual obteve 62.666 votos.

Outros dois apadrinhados dele também ficaram de fora. O deputado federal Enrico Misasi (MDB), que fez dobradinha com Alguz na eleição passada, não conseguiu se reeleger. No Estado de São Paulo ele obteve 77.949 votos.

A novidade costurada por Alguz foi a indicação de sua assistente especial parlamentar Tânia Fruchi (UNIÃO BRASIL), funcionária de seu gabinete na Assembleia Legislativa, para concorrer a deputada estadual. No Estado de São Paulo ela obteve 45.091 votos, não alcançando número para a vaga.

Deputados federais eleitos em SP

Guilherme Boulos (PSOL) – 1.001.453 votos

Carla Zambelli (PL) – 946.222 votos

Eduardo Bolsonaro (PL) – 741.684 votos

Ricardo Salles (PL) – 640.908 votos

Delegado Bruno Lima (PROGRESSISTAS) – 461.200 votos

Tabata Amaral (PSB) – 337.866 votos

Celso Russomanno (REPUBLICANOS) – 305.512 votos

Kim Kataguiri (UNIÃO Brasil) – 295.451 votos

Erika Hilton (PSOL) – 256.902 votos





Delegado Palumbo (MDB) – 254.892 votos

Capitão Derrite (PL) – 239.768 votos

Marina Silva (REDE) – 237.521 votos

Baleia Rossi (MDB) – 236.462 votos

Fabio Teruel (MDB) – 235.157 votos

Marcos Pereira (REPUBLICANOS) – 231.622 votos

Sâmia Bomfim (PSOL) – 226.180 votos

Pastor Marco Feliciano (PL) – 220.592 votos

Rosângela Moro (UNIÃO BRASIL) – 217.166 votos

Rosana Valle (PL) – 216.437 votos

Alex Manente (CIDADANIA) – 196.865 votos

Rui Falcão (PT) – 193.980 votos

Alexandre Leite (UNIÃO BRASIL) – 192.805 votos

Marcio Alvino (PL) – 187.314 votos

Delegado Da Cunha (PROGRESSISTAS) – 181.561 votos

Renata Abreu (PODEMOS) – 180.223 votos

Felipe Becari (UNIÃO BRASIL) – 178.771 votos

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) – 170.378 votos

Capitão Augusto (PL) – 168.738 votos

Kiko Celeguim (PT) – 167.276 votos

Paulo Freire Da Costa (PL) – 161.671 votos

Jilmar Tatto (PT) – 157.838 votos

Marco Bertaiolli (PSD) – 157.552 votos

Sônia Guajajara (PSOL) – 156.964 votos

Luiz Marinho (PT) – 156.200 votos

Jefferson Campos (PL) – 155.332 votos

Nilto Tatto (PT) – 151.861 votos

Carlos Zarattini (PT) – 147.349 votos

Arlindo Chinaglia (PT) – 144.108 votos

Cezinha De Madureira (PSD) – 143.434 votos

Bruno Ganem (PODEMOS) – 141.595 votos

Alexandre Padilha (PT) – 140.037 votos

Alencar Santana (PT) – 139.223 votos

Ricardo Silva (PSD) – 133.936 votos

Mauricio Neves (PROGRESSISTAS) – 129.731 votos

Juliana Cardoso (PT) – 125.517 votos

Paulo Teixeira (PT) – 122.800 votos

Mario Frias (PL) – 122.564 votos

Alberto Mourão (MDB) – 114.234 votos

Luiza Erundina (PSOL) – 113.983 votos

Arnaldo Jardim (CIDADANIA) – 113.462 votos

Vinicius Carvalho (REPUBLICANOS) – 113.009 votos

Marcelo Lima (SD) – 110.430 votos

Adriana Ventura (NOVO) – 109.474 votos

Rodrigo Gambale (PODEMOS) – 108.209 votos

Miguel Lombardi (PL) – 107.869 votos

Vitor Lippi (PSDB) – 106.661 votos

Motta (PL) – 104.701 votos

Milton Vieira (REPUBLICANOS) – 98.557 votos

Carlos Sampaio (PSDB) – 98.102 votos

Simone Marquetto (MDB) – 97.730 votos

Gilberto Nascimento (PSC) – 95.077 votos

Maria Rosas (REPUBLICANOS) – 94.787 votos

David Soares (UNIÃO BRASIL) – 93.831 votos

Marangoni (UNIÃO BRASIL) – 89.390 votos

Jonas Donizette (PSDB) – 84.044 votos

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) – 79.210 votos

Antonio Carlos Rodrigues (PL) – 73.054 votos

Fausto Pinato (PP) – 72.169 votos

Delegado Paulo Bilynskyj (PL) – 72.156 votos

Tiririca (PL) – 71.754 votos

Deputados estaduais eleitos

Eduardo SuPLicy (PT) – 807.015 votos

Carlos Giannazi (PSOL) – 276.811 votos

Paula Da Bancada Feminista (PSOL) – 259.771 votos

Bruno Zambelli (PL) – 235.305 votos

Major Mecca (PL) – 224.462 votos

Tomé Abduch (REP) – 221.656 votos

André Do Prado (PL) – 216.268 votos

Tenente Coimbra (PL) – 209.705 votos

Delegado Olim (PP) – 201.348 votos

Ana Carolina Serra (CID) – 198.698 votos

Milton Leite Filho (UNIÃO) – 198.429 votos

Gil Diniz (PL) – 196.215 votos

Bruna Furlan (PSDB) – 195.436 votos

Capitão Conte Lopes (PL) – 192.454 votos

Itamar Borges (MDB) – 183.480 votos

Marcos Damasio (PL) – 183.219 votos

Carlos Cezar (PL) – 180.690 votos

Carla Morando (PSDB) – 177.773 votos

Jorge Wilson Xerife Consumidor (REP) – 177.614 votos

Ediane Maria (PSOL) – 175.617 votos

Marta Costa (PSD) – 170.541 votos

Emídio De Souza (PT) – 157.834 votos

Professora Bebel (PT) – 155.983 votos

Guto Zacarias (UNIÃO) – 152.481 votos

Gerson Pessoa (PODE) – 143.704 votos

Enio Tatto (PT) – 142.785 votos

Luiz Fernando (PT) – 141.017 votos

Rogério Nogueira (PSDB) – 139.756 votos

Oseias De Madureira (PSD) – 137.205 votos

Valeria Bolsonaro (PL) – 131.557 votos

Lucas Bove (PL) – 130.451 votos





Edmir Chedid (UNIÃO) – 129.097 votos

Thiago Auricchio (PL) – 123.483 votos

Vinicius Camarinha (PSDB) – 123.316 votos

Maurici (PT) – 121.455 votos

Rafael Silva (PSD) – 118.182 votos

Paulo Fiorilo (PT) – 110.251 votos

Reis (PT) – 108.726 votos

Marcia Lia (PT) – 108.587 votos

Barba (PT) – 108.071 votos

Monica Do Movimento Pretas (PSOL) – 106.781 votos

Carlão Pignatari (PSDB) – 105.245 votos

Caio França (PSB) – 105.173 votos

Sebastião Santos (REP) – 104.374 votos

Altair Moraes (REP) – 98.515 votos

Rafael Saraiva (UNIÃO) – 98.070 votos

Gilmaci Santos (REP) – 96.361 votos

Agente Federal Danilo Balas (PL) – 94.552 votos

Rui Alves (REP) – 91.717 votos

Thainara Faria (PT) – 91.388 votos

Leo Siqueira (NOVO) – 90.688 votos

Ricardo Madalena (PL) – 90.630 votos

Leci Brandão (PCdoB) – 90.496 votos

Felipe Franco (UNIÃO) – 90.440 votos

Analice Fernandes (PSDB) – 90.135 votos

Andréa Werner (PSB) – 88.820 votos

Donato (PT) – 88.022 votos

Barros Munhoz (PSDB) – 86.372 votos

Paulo Mansur (PL) – 86.201 votos

Marina Helou (REDE) – 85.517 votos

Marcio Nakashima (PDT) – 85.195 votos

Capitão Telhada (PP) – 83.438 votos

Edna Macedo (REP) – 82.932 votos

Caruso (MDB) – 82.209 votos

Leo Oliveira (MDB) – 82.145 votos

Dr. Jorge Do Carmo (PT) – 82.054 votos

Solange Freitas (UNIÃO) – 81.870 votos

Daniel Soares (UNIÃO) – 81.753 votos

Dani Alonso (PL) – 80.337 votos

Ana Perugini (PT) – 79.061 votos

Mauro Bragato (PSDB) – 78.142 votos

Helinho Zanatta (PSC) – 77.550 votos

Rafa Zimbaldi (CID) – 76.910 votos

Rogério Santos (MDB) – 76.602 votos

Rodrigo Moraes (PL) – 75.094 votos

Rômulo Fernandes (PT) – 75.033 votos

Alex De Madureira (PL) – 74.340 votos

Luiz Claudio Marcolino (PT) – 70.487 votos

Delegada Graciela (PL) – 68.955 votos

Letícia Aguiar (PP) – 68.556 votos

Maria Lucia Amary (PSDB) – 66.956 votos

Fabiana B. (PL) – 65.497 votos

Beth Sahão (PT) – 65.407 votos

Ricardo França (PODE) – 64.175 votos

Paulo Corrêa Jr (PSD) – 62.239 votos

Simão Pedro (PT) – 59.785 votos

Clarice Ganem (PODE) – 59.342 votos

Edson Giriboni (UNIÃO) – 59.087 votos

Atila Jacomussi (SD) – 58.707 votos

Vitão Do Cachorrão (REP) – 56.729 votos

Dr Eduardo Nóbrega (PODE) – 53.607 votos

Dr Valdomiro Lopes (PSB) – 50.824 votos

Dr. Elton (PSC) – 46.042 votos

Guilherme Cortez (PSOL) – 45.094 votos