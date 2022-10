FLÓRIDA: Prefeitura apresenta mais uma ambulância 0 km

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista apresentou esta semana mais uma ambulância 0 km.

A ambulância da marca Peogeot Expert equipada para remoção e transporte de pacientes, tendo grande espaço e segurança.

O veículo foi adquirido pelo valor de R$ 202 mil através do Setor de Licitação da Prefeitura, sendo possível através de verba viabilizada pelo deputado Rodrigo Gambale no valor de R$ 150 mil. O Município entrou com R$ 52 mil através de recursos próprios.

O prefeito Froio e o vice Nei Gazola agradeceram o deputado Rodrigo Gambale pela destinação da verba e a sua representante em Flórida Paulista, Tayslana Luana. Também esteve presente na apresentação da ambulância Dário Pereira.