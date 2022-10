Homem é preso pela Polícia Civil com quase 10 kg de maconha

A drogas estavam escondidas numa residência localizada no bairro São Francisco em Dracena. Foram apreendidos 11 tijolos de maconha, várias outras porções da mesma substância entorpecente, um celular, uma balança de precisão, além de uma faca com resquício e odor de maconha.

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), nesta segunda-feira (3), prendeu um suspeito de tráfico de drogas em flagrante. Um homem, de 34 anos, na residência do investigado, agentes da Unidades Especializadas apreenderam cerca de 9 quilos de drogas, do tipo maconha, e apetrechos que comumente são utilizados para realizar a venda ilícita de entorpecentes.

Ação ocorreu, durante trabalho investigativo realizado pelos integrantes das Unidades Especializadas, no intuito de identificar a movimentação suspeita que acontecia na proximidade da residência do investigado, em virtude de investigações e denúncias sobre prática da comercialização de drogas. E em diligencia no local, os policiais civis encontraram o investigado em um cômodo no interior da casa, e ao ver os policiais civis, de pronto confirmou que realmente escondia drogas em sua residência, inclusive indicando o local onde as substancias entorpecentes estavam guardadas, ou seja, dentro de uma mochila preta. Em seguida, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado, que não ofereceu resistência.

O homem ainda relatou que adquiriu as drogas numa cidade do Estado do Mato Grosso do Sul, e que pretendia revende-la no varejo, alegou também que já havia vendido algumas porções, ao preço de 100 reais, cada 25 gramas do produto ilícito.

Ao término do flagrante, o acusado permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que será analisada durante a audiência de Custódia.