Homem morre após capotar carro em avenida de Rio Preto

Um homem de 42 anos morreu após capotar o carro que dirigia na noite deste último domingo (02/10/2022), na avenida Arthur Nonato em São José do Rio Preto (SP). Fabio Antonio Buzatto Mantovan, de 42 anos, ficou preso às ferragens e infelizmente morreu no local.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista seguia pela avenida, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria batido em um outro veículo e capotado. Ele ficou preso às ferragens e não resistiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e retiraram o corpo do homem foi encaminhado para o IML. O motorista do outro carro, que tem 35 anos, contou para a polícia que tinha acabado de sair de uma pizzaria e seguia pela avenida, momento em que foi atingido pelo motorista.

A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas.