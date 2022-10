OSVALDO CRUZ: Município vai ganhar unidade do Poupatempo até o final do ano

A prefeita Vera Morena confirmou em entrevista que Osvaldo Cruz ganha até o final do ano uma unidade física do Poupatempo Estadual.

A unidade estará localizada em um imóvel na rua Salgado Filho, ao lado de uma auto escola e defronte onde antigamente funcionava uma agência de automóveis da Volkswagen.

Foi ressaltado pelo poder executivo de Osvaldo Cruz que a Unidade do Poupatempo oferece em um mesmo local mais de 400 serviços desde emissão de cédula de identidade, de atestado de antecedentes criminais, de carteira profissional, de carteira nacional de habilitação, de licenciamento veicular, entre outros.

A instalação da unidade do Poupatempo em Osvaldo Cruz foi um trabalho desde o início do atual mandato, devendo agora tornar-se realidade evitando, assim, que pessoas deixam a cidade para buscar atendimento fora do município.