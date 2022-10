Mulher é flagrada ao tentar entrar em penitenciária com placas, chips e teclados de aparelho celular

Os objetos foram localizados após uma visitante ser submetida à revista através do aparelho de scanner corporal. Os policiais avistaram objeto suspeito no corpo da mulher e, ao ser indagada, relatou que trazia algo escondido.

Já no domingo (2), outra visitante foi flagrada com objeto suspeito no corpo. Ao ser questionada, a mulher admitiu estar tentando entrar na unidade com objeto ilícito. Ela retirou do corpo um invólucro que continha substâncias aparentando maconha e cocaína.