Casal de idosos é encontrado morto dentro de casa com sinais de violência

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa neste domingo (2) em Lutécia (SP). O imóvel fica a três quadras da praça principal da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo vizinho do casal. Ele havia suspeitado do fato de que o bar que os idosos possuíam não abriu durante o dia todo.

Dentro da residência, que fica nos fundos do bar, os policiais encontraram o casal caído no corredor da casa. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram as mortes.

Segundo a apuração, os idosos possivelmente sofreram agressões físicas e foram atingidos com faca e instrumentos contundentes.

Os dois quartos da casa estavam revirados, o que indica que os suspeitos estavam à procura de algo de valor, de acordo com a polícia. Foi apurado que as vítimas poderiam ter valor em moeda corrente dentro do imóvel, mas, até o momento, não foi possível constatar o roubo de algum bem.

Durante a investigação, as equipes averiguaram que os suspeitos entraram pelos fundos do imóvel, porque a porta estava destrancada. Já a porta do bar e da lateral da casa estavam trancadas.

Marcas de sangue foram encontradas na porta do imóvel, pelo lado de dentro.

A perícia localizou e coletou uma faca, um celular, um revólver com várias munições, impressões digitais e duas blusas, as quais não têm o perfil das roupas pertencentes às vítimas. Ninguém foi preso e o caso é investigado.