DRACENA: Cati Regional e Casa de Agricultura promovem capacitação sobre conservação do solo e lençóis freáticos

A Casa da Agricultura e a CATI Regional em parceria com a Secretaria do Agronegócio de Dracena promovem nos dias 5 e 6/10, capacitação dos técnicos no Projeto Berços D’ÁGUA/RADGE. O manejo e a conservação do solo, bem como o enriquecimento dos lençóis freáticos implicam diretamente na melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais dos produtores.

O município de Dracena, assim como toda região da CATI Regional de Dracena, apresenta elevados índices de solos em estado médio/avançado de degradação, comprometendo sua produtividade. O Projeto Berços D’ÁGUA/RADGE tem por objetivo fortalecer as ações de extensão rural na utilização de políticas públicas voltadas ao produtor rural, pois é uma oportunidade de proporcionar uma recuperação de um solo degradado ou em processo de degradação, bem como o enriquecimento dos mananciais de água, contando com o apoio financeiro de uma subvenção do Governo Estadual depende muito do trabalho do extensionista de campo.

As ações de Projetos de Conservação do solo, com foco no Projeto Berços D’Água/RADGE, visam melhorar as condições do solo e dos mananciais, buscando melhorias sociais e ambientais, em especial a qualidade de vida regional e a conservação do solo e da água.

São beneficiários os Produtores rurais do Estado de São Paulo que possuam um Plano Integral da Propriedade específico (PIP), elaborado por um técnico da Casa da Agricultura.

O valor máximo de apoio, na forma de subvenção econômica, será de até R$ 25.000,00 após conclusão do Projeto, respeitados os seguintes percentuais de 90%, 85% ou 75% dependendo do enquadramento do produtor.

Procure a Casa da Agricultura para se informar.