Dani Alonso de Marilia é eleita deputada estadual pela primeira vez

Em sua segunda tentativa na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), a empresária Dani Alonso (PL) conseguiu o apoio necessário e foi eleita deputada estadual, após receber 80.315 votos. Ela foi a segunda mais votada em Marília, com 29.499 votos.

Dani Alonso votou pela manhã no Colégio Cristo Rei, ao lado do pai, o prefeito Daniel Alonso (PL). Ao confirmar o voto na urna eletrônica, declarou que acreditava na conquista de uma vaga na Alesp.

Em sua conta no Instagram, Dani afirmou que foram dias de muito trabalho e que está pronta para servir o Estado.

“Foram dias de muito trabalho. De conquistar voto a voto em todo o nosso Centro-Oeste paulista e Estado de São Paulo. Mesmo nos dias mais difíceis o nosso sustento foi a fé em Deus e na certeza de que o bem prevaleceria. Agradeço de coração a cada um que depositou sua confiança em mim, a minha família e também a todo o nosso time que acreditou neste projeto. Asseguro que estou pronta pra servir você, sua família e todo o nosso Estado de São Paulo na Alesp”, afirmou Dani.

Com a vitória de Dani Alonso, representante do presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) na região, Marília aumenta a representatividade na Alesp, que também conta com o deputado estadual reeleito Vinicius Camarinha (PSDB).

HISTÓRICO

Foi a segunda tentativa da mariliense Daniele Mazuqueli Alonso, de 34 anos. Em 2018, ela conquistou 24.962 votos, insuficiente para se eleger. Desta vez, com uma campanha mais robusta e mais de 200 municípios visitados, ela conseguiu aumentar o apoio e consequentemente o número de votos recebidos.

Dani Alonso é arquiteta, empresária e se tornou nos últimos anos em uma forte liderança política na região. Ela é presidente da Associação dos Lojistas de Materiais de Construção (Acomac) Centro Oeste Paulista e faz parte da diretoria da Associação Nacional dos Lojistas de Materiais de Construção (Anamaco), realizando um trabalho diferenciado e inovador, estimulando a economia e fomentando a geração de empregos na construção civil.

Em sua atuação política, Dani Alonso é presidente do Partido Liberal Mulher (Regional Centro Oeste) e representante ativa do PL Mulher Nacional.