Deputado Vinicius Camarinha conquista quinto mandato com votação histórica

O deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) se elegeu neste domingo (2) pela quinta vez para mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com um total de 123.281 votos, ele confirmou o favoritismo em Marília, sendo o mais votado da cidade. Só no município foram 43.171 votos no deputado mariliense.

“A minha palavra é de gratidão, de consideração, e de esperança. Uma eleição polarizada, em que as pessoas só pensavam no voto para presidente da República. E o povo de Marília e região me outorgou 123 mil votos, uma votação que aumenta ainda mais minha responsabilidade. Vou trabalhar dobrado para honrar todos esses votos. Principalmente na área da Saúde, no social e na Educação”, disse Vinicius.

Com a quinta vitória para deputado estadual, Vinicius Camarinha, que foi líder do governo na Alesp nos últimos meses e anteriormente secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, se consolida como uma das maiores lideranças políticas não só na região de Marília, mas em todo os território paulista.

HISTÓRICO

Vinicius Almeida Camarinha nasceu em Marília, filho do político Abelardo Camarinha e de Maria de Paula Almeida. Ele se formou em Direito pela Univem, com extensão universitária em Direito Administrativo pela PUC. O político também fez pós-graduação em Gerencia de Cidades pela FAAP.

Ele foi eleito pela primeira vez em 2002, sendo o deputado estadual eleito mais jovem do Estado de São Paulo, aos 22 anos. Ele tomou posse em 2003, cumprindo mandato até 2006, conquistando 58.409 votos no primeiro mandato.

Nas eleições de 2006 foi reeleito deputado estadual, desta vez com 94.551 votos. Em 2010, Vinicius foi reeleito com 97.028 votos, assumindo seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa.

Vinicius se elegeu prefeito de Marília em 2012, ao receber 61.767 votos, correspondendo a 51,78% dos votos válidos. Por muito pouco ele não conseguiu se reeleger prefeito em 2016, mas em 2018 foi eleito deputado estadual para o seu quarto e atual mandato, com 65.441 votos.