FLÓRIDA: Firmado termo de convênio entre a Prefeitura e a Clínica Pai Nosso Lar

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde firmou termo de convênio de colaboração com a Clínica de Repouso Pai Nosso Lar, localizada na cidade de Adamantina, objetivando a execução de serviços aos pacientes do município que precisam de atendimento em saúde mental.

O termo de colaboração foi assinado no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Wilson Fróio Júnior e o secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, além de representantes da Clínica de Repouso Pai Nosso Lar.

Este termo de colaboração é um ponto que a administração municipal colocou entre suas prioridades de Saúde, inclusive dentro da conferência municipal de Saúde, em que a sua pauta foi voltada à saúde mental e suas implicações devido o advento da pandemia de Covid-19.

A Clínica Pai Nosso Lar trabalha com abordagem transdisciplinar, desenvolvendo as atividades da psiquiatria dinâmica, com técnicas de abordagens grupais e individuais, visando um tratamento humanizado aos seus pacientes.

Uma internação psiquiátrica é um modo de tratamento para pessoas que estão com transtornos mentais em um momento de crise aguda, necessitando tirar esse paciente da crise, para que não coloque tanto a sua vida em risco quanto a vida de outras pessoas.

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista deseja que o paciente em saúde mental, quando necessário (após uma rigorosa análise feita pelos profissionais de saúde do município) tenha um local onde o atendimento seja 24 horas por dia, todos os dias da semana, contando com alimentação, medicação e diversas outras atividades promotoras da saúde.

O secretário de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho diz que estará sempre atento para que a internação seja feita com muito critério técnico, preservando as prerrogativas dos direitos humanos do cidadão, com a intenção de produzir a conscientização e aceitação do problema, por parte do paciente, para que assim consiga-se trabalhar na promoção da saúde mental, afim de que seja possível uma ressocialização e o retorno mais breve possível para a família.

Ainda o secretário da Saúde Aguinaldo Carvalho, ressaltou o empenho do prefeito Fróio e do vice Nei Gazola em procurar sempre proporcionar o melhor atendimento na esfera da Saúde em benefício da comunidade floridense.