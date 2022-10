Unoeste celebra 50 anos de tradição no ensino superior

Unoeste foi fundada no dia 3 de outubro e é a maior universidade do oeste paulista (Foto: Reprodução)

Comprometida com a oferta de ensino de excelência, a maior universidade do oeste paulista comemora nesta segunda, 3 de outubro, 50 anos de uma história de sucesso. Neste mesmo dia, só quem em 1972, tomava forma e a se concretizar na prática o sonho dos professores Agripino de Oliveira Lima e Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima. Naqueles tempos, a Associação Prudentina de Educação e Cultura – Apec dava início as licenciaturas em Estudos Sociais, Letras e Pedagogia. Eram os primeiros passos dados no sonho ousado, e que anos mais tarde se consolidou como a mais importante universidade da região de Presidente Prudente – a 2ª melhor particular do estado de São Paulo. A longa jornada foi trilhada com entusiasmo e competência e no ano de 1.987 surge a marca Unoeste.

Hoje a universidade oferta cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e ensino à distância em todas as áreas do conhecimento, sendo referência no ensino superior. Nos campi prudentino, são ofertados cursos técnicos, além de mais de 100 opções de graduação e mais de 140 de especialização presencial e a distância. Tem ainda os mestrados e doutorados. A Unoeste conta com uma comunidade de aproximadamente 16 mil pessoas, entre alunos e colaboradores, e também está em Jaú e Guarujá com seus novos campi, oferecendo além da formação em Medicina, outros cursos da saúde.

Para a reitora, Ana Cristina de Oliveira Lima, o ano de 2022 é realmente especial. “O conhecimento transforma a vida das pessoas. Sinto muita gratidão pelas famílias confiarem a formação de seus filhos à universidade. Vemos muito isso acontecer aqui, de gerações se formarem na Unoeste. Viver e fazer parte desta evolução pessoal e profissional é maravilhoso”, diz. Ela lembra que a universidade faz parte da história de milhares de profissionais. “E eu estou neste meio. Sou das primeiras turmas de Odontologia. Eu presenciei a nossa região do oeste paulista se desenvolver ainda mais com a chegada da nossa universidade. E hoje também vejo esse desenvolvimento ocorrer nas regiões de Jaú e Guarujá”.

O Dr. Augusto Cesar de Oliveira Lima, diretor geral da Associação Prudentina de Educação e Cultura (Apec), mantenedora da Unoeste, destaca que além da formação profissional de excelência, a instituição sempre priorizou ações e projetos de promoção à saúde e social junto à população, principalmente nas comunidades mais carentes. “Aliás, esse sempre foi o principal legado do meu pai [professor Agripino]: ajudar quem mais precisa. São mutirões de saúde, atuações em hospitais, unidades de saúde, escolas, entre outros locais. Em Prudente, nós também recebemos milhares de pessoas para os atendimentos em nossas clínicas, como de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Estética, Psicologia, bem como o Hospital Veterinário, o maior da região. Acima de tudo, como filho dos fundadores dessa universidade, só posso reforçar o meu orgulho por fazer parte dessa história”, ressalta o Dr. Cesar, formado na 1ª turma de Odontologia e que também fez Medicina Veterinária na Unoeste.

A instituição vem vivendo um ano repleto de ações que celebram esse marco do ensino superior e que envolvem toda a comunidade acadêmica dos seus campi em Presidente Prudente, Jaú e Guarujá. E quando se fala em história, a universidade tem muito o que contar. Ela é viva, formada por pessoas que têm a instituição como uma segunda casa, seja para estudar ou trabalhar. Acompanhe no site especial dos 50 anos as histórias e momentos marcantes da maior universidade do oeste paulista.

Histórico

Em 3 de outubro de 1972 foi publicado o decreto federal que autorizava o funcionamento da Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente (Faclepp), da Associação Prudentina de Educação e Cultura (Apec). Momento que a história de Presidente Prudente ganha um novo rumo. Os três cursos pioneiros foram Estudos Sociais, Letras e Pedagogia, com início das atividades acadêmicas em 17 de outubro do mesmo ano, provisoriamente no Colégio Cristo Rei. Mas a aula inaugural ocorreu quatro dias depois (21).

Ao mesmo tempo a Apec iniciava a construção de seu primeiro prédio, inaugurando em fevereiro de 1973 o Bloco A do campus 1. A partir daí, novas graduações foram idealizadas ano a ano. Inovou com a Faculdade de Odontologia em 1974, mudando o cenário da saúde no oeste paulista. Em pouco tempo, a instituição contemplava todas as áreas do conhecimento.

Ao debutar em 1987, houve a transformação de faculdade em universidade e a Apec tornou-se mantenedora da Unoeste. Em 2018 e 2019 iniciou a construção de uma nova história também nos municípios de Jaú e Guarujá, a princípio com o curso de Medicina. Desde 2021 essas cidades já contam com os novos campi da Unoeste, que também oferecem outras graduações e pós. Aliás, foi também no ano passado que a universidade de raiz prudentina garantiu presença no Japão, com o seu primeiro polo internacional de Educação a Distância.