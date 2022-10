Feira do Produtor Rural com novos participantes e estandes

O projeto Feira do Produtor Rural, desenvolvido em Flórida Paulista através de uma parceria entre o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com o apoio da Prefeitura Municipal, passa à contar com a participação de mais produtores e novos estandes.



A inserção dos novos participantes só foi possível graças ao empenho da diretoria do Sindicato Rural em realizar a formação de uma nova turma do projeto que oferece a capacitação dos produtores rurais que atuam na agricultura familiar local.



No curso, os interessados passam por aulas teóricas e práticas, montam seus próprios estandes e saem aptos a comercializarem a produção dentro da feira que acontece todas as quartas-feiras na Praça Gerson Ferracini, das 16h às 20h.