FLORA RICA: Nomeado secretário municipal de Esporte, Lazer e Cultura

Após pedido da Câmara Municipal, a prefeita Rosicler enviou Projeto de Lei para criação do cargo de secretário municipal de Esporte, Lazer e Cultura.

Com a aprovação do cargo, a prefeita nomeou como secretário municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Roberto Ribeiro Nardi Júnior que já iniciou as suas funções agora como secretário.

Roberto traz como experiência sua carreira de atleta profissional e formação em educação física – bacharel e licenciatura. Ele assumiu o cargo da Diretoria de Esportes em 2017 e vem realizando um ótimo trabalho.

Nesse tempo já foram realizados 123 eventos no município sendo: campeonatos de futebol, futsal, torneios de truco, bocha, malha, natação, dama, xadrez, pebolim, tênis de mesa, passeio ciclístico, festivais de pipas, futevôlei, vôlei de areia entre outros.

Hoje temos um cronograma esportivo semanal com as modalidades de futsal, natação, funcional, zumba, xadrez, dama e tênis de mesa, atendendo todas as faixas etárias.

Além dos eventos esportivos, outro destaque foi incluir lanches diários e frutas para todos que participam do cronograma esportivo com o apoio da Prefeitura Municipal.

Vale destacar ainda que os times de Flora Rica participam todos os anos dos jogos realizados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do estado de São Paulo.