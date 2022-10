FLÓRIDA: Rio do Peixe receberá nova soltura de alevinos

O grupo de pescadores de Flórida Paulista está preparando mais uma soltura de alevinos nas águas do rio do Peixe.

Esta é a terceira vez que a ação será realizada pelo grupo que já soltou cerca de 30 mil alevinos nas águas do rio.

De acordo com Marcos Aléssio – que é um dos idealizadores do projeto – nesta etapa, a soltura será realizada no dia 15 de novembro, em pontos estratégicos do rio do Peixe.

Para a aquisição dos alevinos, o grupo está contando com doações de pessoas de Flórida Paulista e região.

A intenção do grupo é repovoar o rio do Peixe que vêm sofrendo com a prática da pesca predatória, colaborando assim para o desenvolvimento da vida subaquática. Ainda segundo os organizadores, entre as espécies que deverão ser soltas, estão pintado, dourado, piauçu, piapara e pacu.

Interessados em colaborar devem entrar em contato através do telefone: (18) 99767-2408.

O evento é aberto à participação da população de Flórida Paulista e região.