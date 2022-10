Homem é amarrado e tem o caminhão levado por indivíduos em Flórida Paulista

O motorista de um caminhão teria sido vítima de dois criminosos nesta quarta-feira (5) em Flórida Paulista.

Apesar da ocorrência ainda estar em andamento, nossa reportagem esteve no local e apurou preliminarmente os fatos.

Segundo depoimento do motorista do caminhão aos policiais, ele teria saído de José Bonifácio (região de São José do Rio Preto), com informações do patrão de que deveria fazer um frete em Flórida Paulista.

Orientado pelo GPS do caminhão, ele foi parar na saída da cidade próximo da Vicinal Kiichiro Hatori que liga à penitenciária, onde encontrou-se com um indivíduo moreno que o informou que o local em que seria pega a carga do frete seria um pouco a frente.



Na companhia do primeiro indivíduo, ele teria se deslocado para o local onde o segundo envolvido foi encontrado.

Ainda segundo a vítima, ele foi amarrado e deixado pela dupla que fugiu levando o caminhão.

Ele conseguiu soltar-se, foi até uma propriedade e pediu ajuda. A polícia foi acionada e atua na ocorrência.

Nossa reportagem segue acompanhando o desfecho dos fatos. Alterações no conteúdo desta matéria poderão acontecer a qualquer momento.