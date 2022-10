Após cirurgia, floridense Rita Bove meia do Cruzeiro volta aos gramados

O Cruzeiro Feminino voltou a vencer pelo Campeonato Mineiro de Futebol Feminino na tarde de ontem (5), mas além da vitória a equipe ganhou o reforço de uma importante peça no elenco: o retorno da meio Rita Bove.

Afastada dos gramados por oito meses, quando sofreu uma lesão em um dos tendões do músculo do posterior da coxa, a floridense voltou a participar de uma partida oficial pelas “Cabulosas”.

Em partida realizada no Estádio Mineirão, a floridense entrou no decorrer na partida e ajudou o Cruzeiro Feminino a vencer pelo placar de 8 a 0 contra o Araguari A.C.

Em seu perfil no Instagram a atleta comemorou o retorno aos gramados.

“Foram longos meses, oito para ser mais exata, sem pisar no gramado para um jogo oficial. Uma lesão que interrompeu temporariamente minha alegria de jogar futebol. A luta foi árdua, mas incansável…diariamente evoluindo aos pouquinhos para que este momento pudesse voltar a acontecer”, destacou.

A equipe feminina do Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo (9) contra Uberlândia, com a presença confirmada de Rita Bove.