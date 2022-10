Condutor de BMW morre em acidente com caminhão na BR-153

O empresário João Luiz Quagliato, com família em Ourinhos, morreu após acidente na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 9h40, na rodovia Transbrasiliana (BR-153) próximo de Campos Novos Paulista (61 quilômetros de Marília).

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, a BMW que ele dirigia colidiu na traseira de um caminhão. O motorista do carro morreu ainda no local.

Por volta do meio dia, a pista permanecia parcialmente interditada, funcionando no sistema Pare e Siga.

A polícia está no local e as causas do acidente ainda serão investigadas.