SALMOURÃO: Município é destaque regional em promover segurança na área rural

Há alguns anos o campo era considerado como um local pacato, onde as pessoas conseguiam se esconder da agitação e da violência das grandes cidades. Porém, infelizmente essa realidade mudou, e agora temos que nos preocupar com a segurança em propriedades rurais para inibir a ação de criminosos.

Neste sentido, Salmourão é destaque regional em iniciativas para promover mais segurança no campo.

A prefeitura entregou um veículo para a Polícia Militar realizar patrulhamento preventivo rural. Trata-se de um modelo 4×4 cabine dupla, adaptado com giro flex, GPS e rádio comunicador. “Eu já fui assaltado e com esta iniciativa da prefeitura, me sentirei mais seguro e tranquilo. Só temos a agradecer”, diz o produtor rural Claudemir Campos Flores.

Na solenidade, foi realizado também o lançamento da vizinhança solidária rural, com a presença de vários produtores.

A assinatura do convênio contou com aprovação da Câmara Municipal. “Estou honrado e satisfeito com mais essa conquista para a cidade, que foi possível através de muito esforço da prefeitura”, ressalta o presidente Fernando Roçato.

Na ocasião, a prefeita Sônia Gabau anunciou também a volta da Associação dos Produtores Rurais. “Este retorno é muito importante para conquistar convênios e recursos, proporcionando o desenvolvimento e segurança no campo. Os produtores rurais do município podem contar comigo, com a vice Marcia e a Câmara sempre. Estamos muito felizes por entregar essa viatura”, finaliza.