FLÓRIDA: Por 4 a 1, júri popular absolve acusado de tentativa de homicídio

Em um tribunal do júri popular realizado ontem (6), no Fórum da Comarca de Flórida Paulista, um réu que estava preso há mais de um ano, sob a acusação de ter tentado matar outro homem em novembro do ano passado, foi absolvido por 4 votos a 1.

O advogado Dr. Alexandre Lima Ramenzoni falou com a reportagem do jornal e site Folha Regional na tarde de hoje (7) e deu detalhes sobre a sua atuação no caso e o resultado considerado positivo pela defesa.

“A acusação foi exercida pelo Ministério Público, logo após atuei demonstrando aos jurados a tese de defesa com exposições e debates. Em seguida, o tema foi apreciado pelos componentes do júri na sala secreta e na ocasião em que foram questionados sobre a absolvição ou condenação do meu cliente, optaram por garantir a liberdade do mesmo”, destacou Dr. Alexandre Ramenzoni.



Com a decisão do conselho de sentença, na presença dos jurados e da comunidade que representou a sociedade civil de Flórida Paulista, a juíza de direito Dra. Ruth Duarte Menegatti, declarou improcedente a pretensão de punir o acusado e decretou a absolvição.



“Tendo em vista a sentença absolutória proferida por este Tribunal do Júri, que tem soberania em seus vereditos, o réu poderá responder a eventual recurso em liberdade. Expeça-se o Alvará de Soltura”, narra o termo de audiência expedido.



O CASO



O acusado é natural de Pedreiras no Maranhão e naquela ocasião, em 2021, trabalhava na lavoura de cana-de-açúcar em Flórida Paulista.





Ele era acusado de após uma discussão anterior e que envolveu a compra de bebidas alcoólicas, de ter tentado matar um colega de trabalho com golpes de faca, o que ocasionou ferimentos à vítima atingindo-lhe o abdômen, mãos e a cabeça. A vítima dormia em um dos quartos da residência quando tudo aconteceu.

A confusão foi cessada pelos demais moradores da casa e o acusado conseguiu fugir, mas foi localizado e detido pela Polícia Militar em flagrante.

A vítima foi levada até a Santa Casa de Flórida Paulista, foi atendida, medicada e recuperou-se dos ferimentos.

O acusado estava sob custódia do Estado desde a data do crime e agora com a absolvição, foi colocado em liberdade.