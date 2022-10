Polícia Civil aprende 23 máquinas caça-níqueis e material do jogo do bicho

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), deflagrou nesta sexta-feira (7), a “Operação Las Vegas”, resultando na apreensão 23 equipamentos de jogos eletrônicos, conhecidos popularmente como “maquinas caça-níqueis”, 2 máquinas “tipo cartão de crédito” usadas para fazer apostadas do “jogo de bicho”, diversas pules (apostas) típicas do “jogo de bicho” e valores em espécies. Os equipamentos ilícitos foram encontrados instalados clandestinamente em quatros bares, localizados na região central e no bairro Jussara, em Dracena.

A operação operacional foi desencadeada, após prévio trabalho de inteligência realizados por agentes das Unidades Especializadas, que apuravam a prática ilegal da exploração do jogo azar e jogo de bicho, em estabelecimentos comerciais.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado, compareceu nos referidos locais, e periciou todos os equipamentos apreendidos. As pessoas responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, e os apostadores identificados nos locais, foram conduzidos a sede das Unidade Especializadas, onde foram elaborados os respectivos Termos Circunstanciados – TC, e os averiguados responderão em liberdade por contravenção penal pela prática de jogo de azar.

DENÚNCIA

A população pode contribuir com informações sobre endereços e locais com máquinas de jogo de azar. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque Denúncia, ou para 197, da Polícia Civil. O sigilo e o anonimato são garantidos.