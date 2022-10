Prudente terá Encontro Nacional de Motociclistas neste final de semana

O evento é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Semepp), que é parceira da organização.

Presidente Prudente sediará neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de outubro, no Estádio Prudentão, o Encontro Nacional de Motociclistas – Prudente Moto show. Será no anel de asfalto em volta do campo.

O evento é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Semepp), que é parceira da organização.

O Encontro Nacional de Motociclistas contará shows de rock e Praça de Alimentação. Haverá exposição de carros antigos e show de manobras e acrobacias de solo com motocicletas.

O encontro está na 6ª edição, sendo que parte da arrecadação irá para o projeto do Hospital do Rim que será construído em Presidente Prudente.