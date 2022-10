SALMOURÃO: Vereadores e ex-vice-prefeito agradecem votação expressiva do deputado Vinicius Camarinha

Os vereadores Francine Caetano e Tenente Eduardo, bem como o ex vice-prefeito Marquinho Paio juntamente com o ex-secretário Luciano entraram em contato a reportagem do jornal e site Folha Regional para agradecer e destacar a expressiva quantidade de votos que seu candidato a deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) obteve em Salmourão na eleição do último domingo.

Vinicius Camarinha obteve a segunda maior votação nas urnas em Salmourão nas eleições de domingo, com 385 votos.

O deputado Vinicius Camarinha conquistou uma expressiva votação a nível de Estado, com mais de 123 mil votos e desta forma sendo eleito para o seu quinto mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Os vereadores Francine Caetano e Tenente Eduardo, bem como o ex vice-prefeito Marquinho Paio juntamente com o ex-secretário Luciano, ressaltaram o trabalho do deputado Vinicius Camarinha em favor da população de Salmourão.

“Agradecemos a confiança e o voto dos amigos de Salmourão ao nosso candidato Vinicius Camarinha e temos certeza da continuidade de seu trabalho por Salmourão”, agradeceram.