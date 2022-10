FLÓRIDA: Secretaria municipal promove dia de Educação Permanente em Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu no dia 30 de setembro um dia de Educação Permanente em Saúde com todos os colaboradores da secretaria, para que a cada dia a prestação de serviço para a população possa estar com uma melhora constante de sua eficiência.

O evento ocorreu o dia todo, nas dependências do auditório da Secretaria de Educação com palestras, vivências e treinamentos voltados ao desenvolvimento das relações interpessoais.

O secretário da Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho dentro da abordagem psicológica e aproveitando o tema da Campanha do Setembro Amarelo, trouxe técnicas de manejo da crise suicida para que os diversos profissionais da atenção primária em saúde possam ter práticas mais aprimoradas para o trabalho com o tentante e sobrevivente do suicídio, e também o acolhimento da família que passou por esta situação traumática. “Esta parte foi baseada em uma literatura de rigor científico do pesquisador em suicidologia Neury José Botega”, informou o secretário.

A dupla de fisioterapeutas Fernanda Passos Piovezan e Gabriel Freschi Santafosta trouxe uma vivência corporal com o objetivo de conscientização dos aspectos de integração de corpo e mente através da respiração, postura corporal e posicionamento vencedor.

A psicóloga Leninha fez uma palestra sobre autoconhecimento e autocuidado para todos os presentes, falou sobre a importância do amor-próprio para o profissional de saúde, explicou a formação da autoestima e o alto preço pago pela baixa autoestima.

Segundo o secretário Aguinaldo, a Educação Permanente em Saúde apresenta um marco conceitual de uma percepção do trabalho no Sistema Único de Saúde como aprendizagem habitual e empenhada com os grupos de usuários e trabalhadores, pois é nesta interação que se estabelece como serão efetivamente conjugados os verbos acolher, respeitar, ouvir, cuidar e responder com alta qualidade.

“A Secretaria Municipal de Saúde reconhece o comprometimento da administração Fróio e Nei Gazola em buscar sempre propiciar melhores condições de trabalho para os funcionários que se dedicam ao cuidado em saúde da população floridense”, finalizou o secretário.