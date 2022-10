FLÓRIDA: Paróquia divulga atividades da Semana da Padroeira

Foi divulgada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista as atividades que constam na programação da Semana da Padroeira.

Nesta terça-feira (11), será realizado o último encontro da novena da padroeira, às 19h30, na Igreja Matriz.



Na quarta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, será rezado o “Terço Mariano”, às 9h e às 18h acontece a procissão com saída da capela Nossa Senhora das Graças, seguida da celebração da Santa Missa.



Quinta-feira (13), às 19h30, Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica; sexta-feira (14), às 7h, missa na Matriz.



No sábado, às 17h, a população poderá prestigiar as barracas da praça de alimentação que serão montadas ao lado da paróquia, com pizza frita, pastéis e bebidas. Nesta data, não haverá missa.



No domingo (16), serão celebradas missas às 7h, 9h e às 19h. Após a missa das 19h, Grupo ON.



O padre José Ribeiro convida toda a população floridense para participar da programação e render louvores a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e de Flórida Paulista.