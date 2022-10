FLÓRIDA: Programação dos 81 anos da cidade terá desfiles, cavalgada, rodeio e festival de bandas

Para comemorar o aniversário de Flórida Paulista que ocorre neste mês de outubro, a Prefeitura Municipal divulgou esta semana o calendário de eventos que farão parte da programação de aniversário do município – que completa 81 anos.

Os eventos tiveram início no dia 3 e seguem até 29 de outubro e terão novidades da Administração para toda população.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

3 a 10 de outubro – Novena da Padroeira Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro – Terço Mariano às 9h; recreação com as crianças no Jardim Público às 10h; missa com procissão (saída de fronte a Capela Nossa Senhora das Graças) às 18h

15 de outubro – Festival de Bandas e Fanfarras às 17h; barraquinhas em frente à igreja católica às 18h

16 de outubro – Campeonato de Futebol Médio, truco e bocha no centro de lazer às 9h

22 de outubro – Festival de Patins no ginásio Valdemir Ferrarezi às 9h

23 de outubro – Cavalgada da Amizade às 10h

25 de outubro – Desfile Cívico do Aniversário da cidade às 17h

27 de outubro – Carreata da frota municipal

27 a 29 de outubro – Festa do Peão

O destaque da programação fica por conta da realização da Festa do Peão que acontecerá entre os dias 27 a 29 de outubro com shows de Gian e Giovani (27), Ana Castela (28) e Marcos e Belutti (29).

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Roberto Aléssio, a programação envolve atividades para todas as idades, visando garantir diversão e entretenimento à população floridense e de toda região.