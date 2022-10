IRAPURU: Grande festa em comemoração ao Dia da Criança

A Prefeitura de Irapuru por meio da Diretoria de Cultura, realizou no último sábado, dia 8, uma super festa em comemoração ao Dia das Crianças, o “Sábado Animado”.

Uma manhã regada a alegria, houve distribuição de hot dog, refrigerante, sorvete, diversão com personagens infantis e brinquedos infláveis. Também no evento foi feita a entrega de brinquedos para as crianças.

O evento foi realizado no jardim municipal e contou com a presença de um grande número de crianças e também de familiares, que elogiaram a iniciativa que encheu de alegria os pequenos irapuruenses.

A festa do Dia das Crianças foi uma iniciativa da Diretoria de Cultura e Turismo, com apoio da Secretaria de Educação, Fundo Social, Frente de Trabalho, CRAS, Esporte e demais servidores que não mediram esforços para que o evento fosse um sucesso.