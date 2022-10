JUNQUEIRÓPOLIS: Aceruva 2022 acontece de 11 a 15 de outubro com entrada gratuita e ótimas atrações

A Aceruva 2022 realizada pela Associação Agrícola de Junqueirópolis (AAJ), está a todo o vapor com os preparativos e revitalização do recinto para o evento que será com portões abertos.

A comissão organizadora está com quase tudo pronto para proporcionar aos patrocinadores, expositores, comerciantes e o público uma estrutura e atrações que agrade a todos.

Com portões abertos, a mais bela festa do interior paulista – Aceruva 2002 de Junqueirópolis – será realizada de 11 a 15 de outubro e promete ser a maior de todas realizadas até aqui.

Confira os shows que serão realizados: na terça-feira dia 11 – Diego e Victor Hugo, no dia 12 – Cleyton e Romário, 13 – George Henrique e Rodrigo, no dia 14 – César Menotti e Fabiano e no dia 15 – final do rodeio e shows do Viller Santos e João Carreiro.

Durante a Aceruva 2022, terá também o parque de exposições e outras atrações para o evento com estimativa de atrair grande público regional para Junqueirópolis.

AGRONEGÓCIO

A Aceruva 2022 mantém tradição da exposição industrial e comercial que além dos expositores e comerciantes, a festa conta com um polo de empresas e prestadores de serviços,

Além das empresas expositoras da indústria, os visitantes da festa poderão realizar compras e fazer negócios também com as empresas do comércio varejista local e regional, estabelecidos no recinto comercial.

Com o interesse desses empresários e comerciantes de estarem participando da festa, Junqueirópolis se transforma no maior marco expositor para o agronegócio da região, mantendo a tradição e se transformando na rota do agronegócio regional.