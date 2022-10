JUNQUEIRÓPOLIS: Cavalgada da Aceruva 2022 reuniu centenas de participantes

A XVI Cavalgada de Junqueirópolis foi realizada na manhã de sábado (8), com centenas de cavaleiros e amazonas que percorrem as principais ruas e avenidas da cidade.

A saída ocorreu na praça Ikeda, avenida Geraldo Fudo, entrada da cidade, além de comitivas de Junqueirópolis havia participantes de toda a região.

O prefeito Osmar Pinatto e o vice-prefeito Rael da Saúde participaram do evento na carreata que abriu a cavalgada.

Na rua Rui Barbosa centenas de pessoas assistiram o desfile com cavalos e bois, caracterizados no estilo tropeiro, inclusive com baús de madeiras revestidos de couro utilizados para o transporte de alimentos e produtos básicos para as longas viagens.

A Cavalgada que dá início à Aceruva 2022, cuja abertura ocorre nesta terça-feira (11), encerrou-se no Bosque Municipal com almoço de confraternização e no cardápio, churrasco tropeiro e a tradicional queima do alho.