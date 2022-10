Morador de Osvaldo Cruz ganha sozinho R$ 700 mil reais no SP Cap

José Ronaldo Firmino, de 69 anos, morador em Osvaldo Cruz, foi o ganhador do quarto sorteio do SP Cap deste domingo dia 9 de outubro e levou a bolada de R$ 700 mil reais.

Ainda no sorteio deste domingo, Ancelmo Vitor do Nascimento, morador do Bairro Mira Ira em Osvaldo Cruz foi o ganhador de uma moto no giro da sorte. Parabéns aos ganhadores.

Comprando o SP Cap, Além de concorrer a valiosos prêmios, você ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente (Hospital de Esperança), cedendo o direito de resgate do título.

Os sorteios acontecem sempre aos domingos, às 9h da manhã, com transmissão ao vivo pelas TVs Band SP Interior e SBT Interior. Confira os ganhadores e os próximos sorteios aqui no site. Mais informações pelo telefone (18) 3903-0822.