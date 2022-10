SALMOURÃO: Festa do Dia das Crianças acontece na praça

No dia 12 de outubro, as crianças de Salmourão serão contempladas com momentos de muita diversão.

A Prefeitura Municipal vai promover uma Festa do Dia das Crianças na Praça da Bandeira, a partir das 9h.

No local haverá a entrega de brindes, cachorro quente, refrigerante, sorvete, bolo, pipoca, algodão doce, além de músicas, brinquedos e muito mais.

A prefeita Sônia Gabau, vice-prefeita Marcia Pravato, Câmara Municipal e equipe convidam todos para participar e comemorar da melhor forma o Dia das Crianças em Salmourão.

O evento que será realizado pela Prefeitura de Salmourão, contará com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Cras e Polícia Militar.