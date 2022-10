SUPERMERCADOS IKEDA vai sortear camisetas do Brasil e bolas da copa

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista vai sortear camisetas do Brasil e bolas da copa para os seus clientes.



É a promoção “Copa 2022 com Kinino”, que vai premiar você com três camisetas e duas bolas de futebol.



Para participar é fácil, basta comprar duas unidades de qualquer produto Kinino, preencher o cupom, depositar na urna e boa sorte!



O sorteio será realizado no dia 23 de novembro, no Supermercados Ikeda.



Os ganhadores vão ser anunciados em uma matéria do jornal e site Folha Regional. Participe e boa sorte!