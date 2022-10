DRACENA: Santa Casa passa a disponibilizar atendimento de neurologia

A Santa Casa de Dracena está passando a disponibilizar atendimento de internação clínica e ambulatório da especialidade de neurologia, compartilhado com a Prefeitura e a Fundec, cujo atendimento serão prestados pela equipe do médico dr. Carlos Alberto dos Santos Filho.

Neurologia é um segmento que trata as patologias de complicações com o sistema nervoso cerebral, como traumas cranianos, acidente vascular cerebral e aneurisma, inicial para casos não cirúrgicos.

A Santa Casa de Dracena, com o ajuste com os médicos especialistas, passa a disponibilizar mais uma especialidade considerada de alta complexidade, que com o interesse da Prefeitura em dar atendimento célere aos seus pacientes e sem a necessidade de remoção para outros centros, conjugado com o interesse pedagógico e científico da Faculdade de Medicina da Unifadra/Fundec, foi possível dimensionar os serviços para encurtar o tempo de atendimento primário de urgência, evitando-se deslocamentos até Presidente Prudente como referência de atendimento.

Na manhã do dia 3 de outubro, autoridades compareceram perante a equipe do dr. Carlos Alberto dos Santos Filho, para desejar bons serviços e que a junção de forças seja sempre em prol da comunidade.

O médico neurologista Carlos Alberto dos Santos Filho que é nascido na Santa Casa local, e cursou Medicina na Unesp em Botucatu, está à frente da equipe de neurologia e falou que a chegada deste serviço no município é um pioneirismo, devido à alta complexidade, sendo comum apenas em cidades maiores que Dracena.

O diretor administrativo da Santa Casa Alessandro Mendes informou que o hospital é responsável pelo atendimento de 12 cidades. “Estamos em processo de construção. Já temos uma estimativa que neste mês de outubro, mais de 600 atendimentos deverão ser realizados, além dos casos de urgência e emergência na área da neurologia. Também iremos implantar o ambulatório de neurocirurgia”, explicou Alessandro informando que neste momento o que vem ocorrendo é o atendimento clínica.

A Santa Casa de Dracena ressalta que o serviço de neurocirurgia será ativado em breve, com a aquisição de equipamentos e materiais cirúrgicos próprios, considerado como de alta complexidade, em período estimado não superior a 120 dias, tratando-se de bens que dependem de importação, porém já adquiridos e aguardando o ajuste dos trâmites necessários.

(Com informações da Santa Casa e da Diretoria de Comunicação da Prefeitura)