JUNQUEIRÓPOLIS: Diego e Vitor Hugo abrem grade de shows da Aceruva nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 11/10, tem início em Junqueirópolis a Aceruva 2022. E para começar com chave de ouro, a dupla Diego e Victor Hugo sobe ao palco da “mais bela festa do interior paulista” para brindar o público com um mega show.

O show da dupla que traz no repertório os hits “Desbloqueado”, “Facas”, gravada com a participação especial de Bruno e Marrone, “Beijo de Glicose”, gravada com participação de Jorge e Mateus, “Conselho Bom”, gravada com participação de Maiara e Maraisa, “Equilíbiro”, “Pisadinha”, entre outras de sucesso, tem início às 23h30.

Nesta edição, de forma inédita, a festa que ostenta o slogan: “Só a Aceruva supera a Aceruva”, segue até sábado, 15, com entrada franca.

Além de Diego e Victor Hugo, se apresentam na Aceruva 2022 a dupla Clayton e Romário (quarta – 12), George Henrique e Rodrigo (quinta – 13), César Menotti e Fabiano (sexta – 14), e Viller Santos e João Carreiro (sábado – 15).